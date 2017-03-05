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15:16 (мск), источник: БЕЛТА

В Минской области сотрудникам ГАИ пришлось стрелять по колесам двух автомобилей для остановки нарушителей

Первый инцидент случился 2 марта около 19.20 на автодороге вблизи д. Гольчицы Слуцкого района.

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области сотрудникам ГАИ вынуждены были 2 и 3 марта стрелять по колесам автомобилей для остановки нарушителей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Первый инцидент случился 2 марта около 19.20 на автодороге вблизи д. Гольчицы Слуцкого района. Внимание сотрудников ОГАИ Слуцкого РОВД привлек автомобиль «Тойота Кэмри», двигавшийся с неработающими фарами и без переднего регистрационного знака. Несмотря на сигнал инспекторов об остановке (посредством проблесковых маячков и жезла), водитель «Тойоты» стал стремительно скрываться. Было организовано преследование.

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Следует отметить, что водитель игнорировал многократные требования ГАИ об остановке, сирену и сигналы маячков красно-синего цвета. Не остановили его и предупредительные выстрелы в воздух. После этого сотрудником ГАИ были произведены прицельные выстрелы по колесам транспортного средства. Даже два простреленных задних колеса не образумили нарушителя — автомашина еще около километра продолжала движение на дисках колес без резины. Удалось задержать нарушителя на 65-м км автодороги Р-91. За рулем находился местный житель, 1975 года рождения, в состоянии сильного алкогольного опьянения (3,2 промилле). С 2008 года он четырежды привлекался за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, в том числе в последний раз — в 2015 году.

В отношении водителя составлено 8 административных протоколов: за управление в нетрезвом состоянии, управление автомобилем без водительских прав, невыполнение неоднократных требований об остановке, отсутствие техосмотра, нарушение правил регистрации транспортного средства, пользования внешними световыми приборами, правил расположения на проезжей части и непристегивание ремнем безопасности.

Второй случай применения табельного оружия зафиксирован в Минской области 3 марта. В 14.35 в Столбцовский РОВД обратился 52-летний местный житель и сообщил о том, что около 10 минут назад в д. Миколаевщина Столбцовского района неизвестный угнал его автомобиль «Опель Астра». Оперативно направленный наряд ГАИ обнаружил угнанный автомобиль недалеко от деревни. Угонщик не прореагировал на сигнал об остановке, двигаясь в сторону г. Столбцы. Во время преследования неоднократные требования милиции об остановке и предупреждения об использовании оружия остались со стороны водителя без внимания. Учитывая, что впереди населенный пункт, сотрудник ГАИ сделал три предупредительных выстрела, после чего открыл прицельный огонь по колесам. С поврежденным задним левым колесом, хоть и с меньшей скоростью, но автомобиль продолжил движение и въехал в город. На ул. Свердлова наряд ДПС задержал угонщика. Им оказался 23-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он был судим за угон транспортных средств.

Угонщик был водворен в ИВС. Возбуждено уголовное дело. Кроме того, за нарушение ПДД в отношении водителя составлены административные протоколы.

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