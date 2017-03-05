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15:07 (мск), источник: Интерфакс

В дом имама мечети в Ингушетии пришли с обысками

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU — В частном доме, где проживает известный религиозный деятель, имам одной из мечетей в Ингушетии, проходят следственные мероприятия, перекрыты несколько улиц, сообщил в воскресенье «Интерфаксу» источник в силовых структурах республики.

«По имеющейся информации, в селе Али-Юрт Назрановского района Ингушетии, в частном домовладении, принадлежащем имаму Исе Цечоеву, проходят обыски», — сказал источник.

По его словам, в связи с этим несколько улиц оцеплено силовиками, доступ к дому заблокирован военными машинами «Урал».

При этом собеседник агентства не уточнил причины проведения обысков в доме известного религиозного деятеля.

Позднее в интернете появилась видеозапись, сделанная во время проведения следственных мероприятий в доме имама Цечоева. На записи видно, как вооруженные бойцы спецназа выходят из военной машины «Урал» и заходят в частное домовладение, несколько из них держат в руках приставные лестницы и штурмовые щиты. Представитель местных властей подтвердил «Интерфаксу» подлинность видео.

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