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15:46 (мск), источник: Обозреватель

«Лесное дело»: Аваков объявил о новых задержаниях

Появились фотографии с места задержания.

Источник: AP 2017

По делу о вырубке леса и коррупции в этой сфере в Ривненской области в воскресенье, 5 марта, задержаны 10 человек.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Лес рубят — баксы летят.. и аресты всех директоров лесхозов Ривненской области», — рассказал министр.

Отмечается, что для того, чтобы спокойно работать «по закону», директора лесхозов заносили руководству десятки тысяч евро. А те, в свою очередь, договаривались с контролирующими службами о положительном результате их проверок.

«Сегодня, 5 марта, задержали и.о. начальника и экс-руководителя Управления лесного и охотничьего хозяйства Ривненской области и 8 директоров лесхозов, которые “добросовестно” трудились даже на выходные дни», — рассказал Аваков.

Он добавил, что месяц назад экс-руководитель покинул свой пост, а его работу продолжил вновь назначенный начальник.

«15 тысяч евро и 5 тысяч долларов привезли директора лесхозов руководству управления. Указанную сумму должны были передать проверяющим из Гослесагентства за сокрытие выявленных нарушений. Коррупция в классическом виде, качественно задокументирована — и те кто брал, и те кто давал!» — написал министр.

Он добавил, что в Украине шаг за шагом идет уничтожение коррупции.

Как сообщал «Обозреватель», появилось фото циничной вырубки леса в Украине.

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