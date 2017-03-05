«Лесное дело»: Аваков объявил о новых задержаниях
Появились фотографии с места задержания.
Появились фотографии с места задержания.
По делу о вырубке леса и коррупции в этой сфере в Ривненской области в воскресенье, 5 марта, задержаны 10 человек.
Об этом на своей странице в Facebook написал министр внутренних дел Арсен Аваков.
«Лес рубят — баксы летят.. и аресты всех директоров лесхозов Ривненской области», — рассказал министр.
Отмечается, что для того, чтобы спокойно работать «по закону», директора лесхозов заносили руководству десятки тысяч евро. А те, в свою очередь, договаривались с контролирующими службами о положительном результате их проверок.
«Сегодня, 5 марта, задержали и.о. начальника и
Он добавил, что месяц назад
«15 тысяч евро и 5 тысяч долларов привезли директора лесхозов руководству управления. Указанную сумму должны были передать проверяющим из Гослесагентства за сокрытие выявленных нарушений. Коррупция в классическом виде, качественно задокументирована — и те кто брал, и те кто давал!» — написал министр.
Он добавил, что в Украине шаг за шагом идет уничтожение коррупции.
Как сообщал «Обозреватель», появилось фото циничной вырубки леса в Украине.