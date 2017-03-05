Участник аварии с гробом в центре Омска ищет свидетелей ДТП
Один из участников ДТП на улице Ордожинидзе ищет свидетелей аварии.
Один из участников ДТП на улице Ордожинидзе ищет свидетелей аварии.
«Срочно нужны очевидцы ДТП. Орджоникидзе и Булатова, “Камри” с “ГАЗелью”. Желательно видео столкновения», — пишет Денис Лобов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По его словам «ГАЗель» проехала на красный сигнал светофора,
Как ранее сообщал «СуперОмск», инцидент произошел в воскресенье, 5 марта, около 14 часов в районе пересечения улицы Орджоникидзе и улицы Булатова, где столкнулась Toyota Camry и «ГАЗель» из салона ритуальных услуг. Удар был такой силы, что микроавтобус опрокинулся набок.
В ДТП пострадала пассажирка микроавтобуса, с травмами ее доставили в медучреждение.
После проверки выяснилось, что гроб был пуст.