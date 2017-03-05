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16:42 (мск), источник: СуперОмск

Участник аварии с гробом в центре Омска ищет свидетелей ДТП

Один из участников ДТП на улице Ордожинидзе ищет свидетелей аварии.

«Срочно нужны очевидцы ДТП. Орджоникидзе и Булатова, “Камри” с “ГАЗелью”. Желательно видео столкновения», — пишет Денис Лобов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам «ГАЗель» проехала на красный сигнал светофора, из-за чего и произошло столкновение с автомобилем Toyota Camry.

Как ранее сообщал «СуперОмск», инцидент произошел в воскресенье, 5 марта, около 14 часов в районе пересечения улицы Орджоникидзе и улицы Булатова, где столкнулась Toyota Camry и «ГАЗель» из салона ритуальных услуг. Удар был такой силы, что микроавтобус опрокинулся набок.

В ДТП пострадала пассажирка микроавтобуса, с травмами ее доставили в медучреждение.

После проверки выяснилось, что гроб был пуст.

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