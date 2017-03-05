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16:35 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Друг пловчихи Юлии Ефимовой ограблен в центре Екатеринбурга

У пловца Никиты Лобинцева воры украли куртку из машины.

Призер Олимпийских игр по плаванию уралец Никита Лобинцев ограблен в центре Екатеринбурга, сообщает 5 марта корреспондент «АиФ-Урал».

Воры разбили заднее стекло у его внедорожника и своровали куртку. Интересно, что больше грабители ничего не взяли.

В своем Instagram Лобинцев написал: «Счастливый день, видимо, сегодня! Прямо в центре города на парковке разбили заднее стекло. Забрали только куртку Forward, видимо, патриоты! Здоровья и счастья вам, господа воры!».

Лобинцев родился в Новоуральске. Он встречается с известной российской пловчихой, многократной чемпионкой мира и Европы Юлией Ефимовой.

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