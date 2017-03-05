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16:34 (мск), источник: РИА Новости

В Новосибирске дети прыгали в снег с большой высоты

НОВОСИБИРСК, 5 мар — РИА Новости. СК и полиция в Новосибирске организовали проверки, после того как в интернете появилось видео с прыгающими в снег с большой высоты детьми.

Источник: РИА Новости

В Следственном управлении СК РФ по региону сообщили, что 5 марта в было интернете опубликовано видео, в котором дети прыгают в снег с высоты примерно третьего этажа заброшенного здания по улице Лесосечной в микрорайоне Нижняя Ельцовка в Новосибирске.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за содержание данного здания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении СК.

Для проверки информации сотрудники отдела полиции № 10 «Советский» Управления МВД России по Новосибирску установили адрес здания, запечатленного на видео, и выехали на место.

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