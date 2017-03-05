В Новосибирске дети прыгали в снег с большой высоты

В Следственном управлении СК РФ по региону сообщили, что 5 марта в было интернете опубликовано видео, в котором дети прыгают в снег с высоты примерно третьего этажа заброшенного здания по улице Лесосечной в микрорайоне Нижняя Ельцовка в Новосибирске.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за содержание данного здания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении СК.