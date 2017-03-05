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19:36 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижнем Новгороде горела теплотрасса

Пожар на теплосетях произошел в Нижнем Новгороде 4 марта. В Ленинском районе вечером загорелся утеплитель теплотрассы. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о загорании утеплителя поступило в 19:17 (мск) в Центр управления в кризисных ситуациях. Для ликвидации последствий пожара привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области: 16 человек, 4 единицы техники.

В результате пожара обгорело утепление теплотрассы на площади 20 кв. м.

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