В Нижнем Новгороде горела теплотрасса
Пожар на теплосетях произошел в Нижнем Новгороде 4 марта. В Ленинском районе вечером загорелся утеплитель теплотрассы. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Пожар на теплосетях произошел в Нижнем Новгороде 4 марта. В Ленинском районе вечером загорелся утеплитель теплотрассы. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Сообщение о загорании утеплителя поступило в 19:17 (мск) в Центр управления в кризисных ситуациях. Для ликвидации последствий пожара привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области: 16 человек, 4 единицы техники.
В результате пожара обгорело утепление теплотрассы на площади 20 кв. м.