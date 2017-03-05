В Нижнем Новгороде горела теплотрасса

Сообщение о загорании утеплителя поступило в 19:17 (мск) в Центр управления в кризисных ситуациях. Для ликвидации последствий пожара привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области: 16 человек, 4 единицы техники.

В результате пожара обгорело утепление теплотрассы на площади 20 кв. м.