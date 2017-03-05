В Петербурге охранник ювелирного предотвратил нападение

Четверку в зал не пустил охранник.

Как стало известно «Фонтанке», злоумышленники выбрали ювелирный салон «Ювелир-Карат» на Бухарестской, 80, к которому подъехали на «Мерседесе» старой модели с квадратными фарами в районе часа дня 5 марта.

Четверых «упакованных» в черное мужчин с объемными сумками заметил охранник и тут же нажал тревожную кнопку. Дверь заблокировало прямо перед носом у злоумышленников. Но они тоже заметили охранника, развернулись, прыгнули в машину и уехали.

В самом едва не пострадавшем магазине «Фонтанке» подтвердили, что люди действительно были, но к ним попасть не смогли.

«У нас высокий уровень защиты. Благодаря руководству мы спокойно работаем», — добавила сотрудница ювелирного.

Подозрительных людей заметили прохожие. «13:10 при мне произошло ограбление ювелирного магазина “Ювелир-Карат” на станции метро “Международная”. Выбегали из магазина в масках и с черными мешками», — пишет в воскресенье очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».