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17:02 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Пожар в супермаркете «Пятерочка» произошел в Ростове-на-Дону

Донские пожарные потушили пламя в супермаркете «Пятерочка».

Пожар произошел 5 марта в микрорайоне Суворовский на улице Уланской, 8.

По данным ГУ МЧС РО, пламя охватило площадь 250 квадратных метров. Огонь был потушен в течение одного часа.

Пожару присвоена вторая категория сложности. Что стало причиной возгорания, предстоит выяснить. Весь персонал и покупатели эвакуированы. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

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