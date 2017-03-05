Пожар в супермаркете «Пятерочка» произошел в Ростове-на-Дону
Донские пожарные потушили пламя в супермаркете «Пятерочка».
Донские пожарные потушили пламя в супермаркете «Пятерочка».
Пожар произошел 5 марта в микрорайоне Суворовский на улице Уланской, 8.
По данным ГУ МЧС РО, пламя охватило площадь 250 квадратных метров. Огонь был потушен в течение одного часа.
Пожару присвоена вторая категория сложности. Что стало причиной возгорания, предстоит выяснить. Весь персонал и покупатели эвакуированы. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.