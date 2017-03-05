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17:38 (мск), источник: БЕЛТА

В Березовском районе госпитализировали двух мужчин, провалившихся под лед

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Березовском районе 4 марта госпитализировали двух мужчин, провалившихся под лед, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Источник: БЕЛТА

Так, в 16.50 в местный отдел ЧС поступила информация о том, что на водохранилище Селец у деревни с таким же названием человек провалился под лед. На место происшествия прибыли работники Березовского РОЧС. Тонувший находился в полынье на расстоянии около 350 м от берега. Его удалось вызволить при помощи спасательной доски. Пенсионер 1947 года рождения с диагнозом «общее переохлаждение организма» госпитализирован в реанимационное отделение Березовской центральной районной больницы.

Второй аналогичный инцидент произошел в 17.20: березовским спасателям сообщили, что на озере Черном близ деревни Хрисо терпит бедствие человек, провалившийся под лед. Мужчина оказался в ледяной воде примерно в 300 м от берега. Его также спасли при помощи спасательной доски. Жителя Пинска, 1970 года рождения, госпитализировали в реанимационное отделение той же районной больницы.

В МЧС напоминают: выход на тонкий лед смертельно опасен. Лед, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета, — самый ненадежный, обрушивается без предупреждающего звука потрескивания. А самый тонкий лед, как правило, наблюдается в местах впадения в русла рек ручьев, в местах изменения направления течения рек, у обрывистых берегов, а также под толстым слоем снега и в местах произрастания кустарников и деревьев в воде. Безопасным для веса человека считается лед толщиной не менее 7 см.

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