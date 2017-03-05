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17:10 (мск), источник: Калининград.Ru

В Черняховске пожарные тушили квартиру в пятиэтажном доме

В Черняховске пожарные тушили квартиру. Информация об этом опубликована на официальном сайте регионального управления МЧС.

Источник: Калининград.Ru

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в субботу, 4 марта, в 12:03. В пятиэтажном доме на улице Черняховского произошёл пожар в двухкомнатной квартире. В результате происшествия полностью выгорела ванная комната площадью четыре квадратных метра.

Реагирование сил и средств МЧС было своевременным. Никто из людей не пострадал. Бороться с огнём выезжали пять человек и две единицы техники.

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