В Черняховске пожарные тушили квартиру в пятиэтажном доме

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в субботу, 4 марта, в 12:03. В пятиэтажном доме на улице Черняховского произошёл пожар в двухкомнатной квартире. В результате происшествия полностью выгорела ванная комната площадью четыре квадратных метра.

Реагирование сил и средств МЧС было своевременным. Никто из людей не пострадал. Бороться с огнём выезжали пять человек и две единицы техники.