Свердловские спасатели спасли 23 рыбаков с отколовшейся льдины на Белоярском водохранилище
Свердловские спасатели спасли 23 человека с отколовшейся льдины на Белоярском водохранилище.
Свердловские спасатели спасли 23 человека с отколовшейся льдины на Белоярском водохранилище.
Как сообщили Накануне.RU в
В ведомстве напомнили, что в Свердловской области продолжается профилактическая операция «Безопасный лёд», в рамках которой усилена работа по профилактике происшествий на водоёмах сотрудниками МЧС с привлечением сотрудников полиции, ВОСВОДа, РосСозСпаса и муниципальных служб спасения.
«Весеннее потепление приводит к снижению прочности льда. Лёд становится небезопасным. Просим избегать выхода на лёд и беречь свою жизнь», — добавили в управлении.