Свердловские спасатели спасли 23 рыбаков с отколовшейся льдины на Белоярском водохранилище

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, ЧП произошло сегодня вечером на Белоярском водохранилище в районе Голубого залива. В момент инцидента плановое патрулирование водохранилища производили работники муниципальной службы спасения, благодаря чему удалось оперативно организовать спасательную операцию. К моменту прибытия спасателей льдину с рыбаками отнесло от места отрыва на расстояние порядка 200 м. С помощью судна на воздушной подушке спасатели переправили 23 рыбака на участок прочного льда, откуда в сопровождении сотрудников МЧС они были доставлены на берег. Пострадавших в результате происшествия нет.

В ведомстве напомнили, что в Свердловской области продолжается профилактическая операция «Безопасный лёд», в рамках которой усилена работа по профилактике происшествий на водоёмах сотрудниками МЧС с привлечением сотрудников полиции, ВОСВОДа, РосСозСпаса и муниципальных служб спасения.

«Весеннее потепление приводит к снижению прочности льда. Лёд становится небезопасным. Просим избегать выхода на лёд и беречь свою жизнь», — добавили в управлении.