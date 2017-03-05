В Башкирии пропала 16-летняя девушка по пути от друга к родителям

С заявлением об ее исчезновении к стражам порядка обратился молодой человек девушки.

По его словам, 1 марта Анастасия побывала у него в гостях в поселке Балтика, а затем он ее проводил домой, к родителям. Однако Настя домой до сих пор так и не доехала.

Приметы пропавшей: рост примерно 165 см, волосы светлые, глаза голубые.

Была одета: в черную куртку, розовый шарф и рюкзак.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Насти, очень просят позвонить ее близкие по телефону: 89659278355. В Башкирии пропала 16-летняя девушка.

Полиция начала поиски 16-летней жительницы поселка Раевский Альшеевского района Башкирии Анастасии Никульской. С заявлением об ее исчезновении к стражам порядка обратился молодой человек девушки.

По его словам, 1 марта Анастасия побывала у него в гостях в поселке Балтика, а затем он ее проводил домой, к родителям. Однако Настя домой до сих пор так и не доехала.

Приметы пропавшей: рост примерно 165 см, волосы светлые, глаза голубые.