Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
Власти США в нецензурных выражениях пообещали РФ новые санкции
Кремль отреагировал на расследование ФБК о недвижимости Медведева
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Великие женщины России (фото)Выберите тех, кого вы считаете величайшими и знаковыми женщинами в российской истории
Картина для бабушки: шедевр к 8 Марта за пять минут
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Порошенко требует у Британии и Польши наказать Донбасс - СМИ
"В США будет война": Захарова назвала способ - СМИ
Пара из России за 55 дней доехала на поезде из Москвы до Бангкока
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Янукович сказал, что делать с ЛНР и ДНР в случае провала «Минска»
«Катком по Прибалтике»: СМИ об ответе РФ НАТО
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12Наступление на Мосул
10Освобожденная Пальмира
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
17:12 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии пропала 16-летняя девушка по пути от друга к родителям

Полиция начала поиски 16-летней жительницы поселка Раевский Альшеевского района Башкирии Анастасии Никульской.

С заявлением об ее исчезновении к стражам порядка обратился молодой человек девушки.

По его словам, 1 марта Анастасия побывала у него в гостях в поселке Балтика, а затем он ее проводил домой, к родителям. Однако Настя домой до сих пор так и не доехала.

Приметы пропавшей: рост примерно 165 см, волосы светлые, глаза голубые.

Была одета: в черную куртку, розовый шарф и рюкзак.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Насти, очень просят позвонить ее близкие по телефону: 89659278355. В Башкирии пропала 16-летняя девушка.

Полиция начала поиски 16-летней жительницы поселка Раевский Альшеевского района Башкирии Анастасии Никульской. С заявлением об ее исчезновении к стражам порядка обратился молодой человек девушки.

По его словам, 1 марта Анастасия побывала у него в гостях в поселке Балтика, а затем он ее проводил домой, к родителям. Однако Настя домой до сих пор так и не доехала.

Приметы пропавшей: рост примерно 165 см, волосы светлые, глаза голубые.

Источник: PROUFU.ru

Была одета: в черную куртку, розовый шарф и рюкзак.

Всех. Кто располагает информацией о местонахождении Насти, очень просят позвонить ее близкие по телефону: 89659278355.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Воспитанник «Салавата Юлаева» Михаил Воробьев собрался в Северную Америку?
Акции в поддержку Трампа в США привели к арестам
Батальон НАТО начал передвижение в Эстонию
Россияне сравнили сложность жизни мужчин и женщин
Российские биатлонисты выиграли Хрустальный глобус в эстафетах
Абэ назвал государственной тайной итоги игры в гольф с Трампом
Китай запустил крупнейшую в мире буровую платформу «Синий кит-1»
В Израиле декриминализовано употребление марихуаны
Спорт
Предолимпийский глобус. Россия выиграла Кубок мира в эстафетах В мужской предолимпийской эстафете сборная России претендовала на золото, но довольствовалась глобусом. Малым, хрустальным и единственным
Авто
О продаже Opel могут объявить уже в понедельник Opel может перейти под контроль французской компании
Hi-Tech
10 «фишек» YouTube, о которых вы могли не знать Этим сервисом для просмотра видео так или иначе пользуются все. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых и интересных опций YouTube, о которых вы могли не знать.
Кино
Эмма Стоун: «Мне в лицо говорили, что я недостаточно хороша» 28-летняя лауреатка премии «Оскар» — о борьбе за свое место в Голливуде, Райане Гослинге и лучшем средстве против психоза
Недвижимость
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Сбербанк планирует рефинансировать ипотечные займы
Как оштрафовать застройщика за срыв сроков стройки
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери Певица была шокирована словами мальчика.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь