В Башкирии пропала 16-летняя девушка по пути от друга к родителям
Полиция начала поиски 16-летней жительницы поселка Раевский Альшеевского района Башкирии Анастасии Никульской.
Полиция начала поиски 16-летней жительницы поселка Раевский Альшеевского района Башкирии Анастасии Никульской.
С заявлением об ее исчезновении к стражам порядка обратился молодой человек девушки.
По его словам, 1 марта Анастасия побывала у него в гостях в поселке Балтика, а затем он ее проводил домой, к родителям. Однако Настя домой до сих пор так и не доехала.
Приметы пропавшей: рост примерно 165 см, волосы светлые, глаза голубые.
Была одета: в черную куртку, розовый шарф и рюкзак.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Насти, очень просят позвонить ее близкие по телефону: 89659278355. В Башкирии пропала 16-летняя девушка.
Полиция начала поиски 16-летней жительницы поселка Раевский Альшеевского района Башкирии Анастасии Никульской. С заявлением об ее исчезновении к стражам порядка обратился молодой человек девушки.
По его словам, 1 марта Анастасия побывала у него в гостях в поселке Балтика, а затем он ее проводил домой, к родителям. Однако Настя домой до сих пор так и не доехала.
Приметы пропавшей: рост примерно 165 см, волосы светлые, глаза голубые.
Была одета: в черную куртку, розовый шарф и рюкзак.
Всех. Кто располагает информацией о местонахождении Насти, очень просят позвонить ее близкие по телефону: 89659278355.