В центре Москвы в автоаварии пострадали три человека
Москва. 5 марта. INTERFAX.RU — Три человека пострадали в результате столкновения двух автомобилей в центре Москвы, сообщили «Интерфаксу» в
Москва. 5 марта. INTERFAX.RU — Три человека пострадали в результате столкновения двух автомобилей в центре Москвы, сообщили «Интерфаксу» в
«Около 15:10 на Дубининской улице в районе дома 36 произошло столкновение двух транспортных средств. В результате пострадали три человека», — сказал дежурный
По его словам, на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, причины произошедшего устанавливаются.