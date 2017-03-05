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17:36 (мск), источник: Интерфакс

В центре Москвы в автоаварии пострадали три человека

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU — Три человека пострадали в результате столкновения двух автомобилей в центре Москвы, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Источник: РИА "Новости"

«Около 15:10 на Дубининской улице в районе дома 36 произошло столкновение двух транспортных средств. В результате пострадали три человека», — сказал дежурный пресс-службы.

По его словам, на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, причины произошедшего устанавливаются.

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