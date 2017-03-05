В центре Москвы в автоаварии пострадали три человека

«Около 15:10 на Дубининской улице в районе дома 36 произошло столкновение двух транспортных средств. В результате пострадали три человека», — сказал дежурный пресс-службы.

По его словам, на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, причины произошедшего устанавливаются.