Пенсионер погиб на станции «Аннино» московского метрополитена
Москва. 5 марта. INTERFAX.RU — Пожилой москвич погиб, упав с платформы на станции метро «Аннино»
Москва. 5 марта. INTERFAX.RU — Пожилой москвич погиб, упав с платформы на станции метро «Аннино»
«Около 17:40 на станции “Аннино” московского метрополитена произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого мужчина 85 лет получил травмы несовместимые с жизнью», — сказал Мышляев.
По его словам, в 17:54 тело мужчины было извлечено с путей, в 17:58 движение на линии было восстановлено.
«Все оперативные службы сработали вовремя, инцидент не сказался на движении поездов. Тело погибшего направлено в Царинский судебный морг», — отметил Мышляев.