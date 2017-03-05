Пенсионер погиб на станции «Аннино» московского метрополитена

«Около 17:40 на станции “Аннино” московского метрополитена произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого мужчина 85 лет получил травмы несовместимые с жизнью», — сказал Мышляев.

По его словам, в 17:54 тело мужчины было извлечено с путей, в 17:58 движение на линии было восстановлено.

«Все оперативные службы сработали вовремя, инцидент не сказался на движении поездов. Тело погибшего направлено в Царинский судебный морг», — отметил Мышляев.