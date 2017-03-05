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19:55 (мск), источник: Om1.ru

В «Меге» молодому омичу на голову свалилась керамическая плитка

Юношу на «скорой» отвезли в БСМП № 1.

Печально закончилась трапеза молодого омича в одном из общепитов торгового центра «Мега». Юноша сделал заказ в кафе сети KFC и вместе с другом отправился ждать заказ за столик, расположенный возле стены.

Вдруг на голову ему рухнула керамическая плитка. Стройматериал рассек молодому человеку голову.

Первую помощь пострадавшему оказали работники кафе, а затем вызвали ему «скорую помощь».

Как передал молодой человеку «12 каналу», он еще не обращался в полицию. Юноша не знает, подаст ли в суд на опасную точку быстрого питания.

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