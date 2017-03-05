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22:59 (мск), источник: Sputnik.md

В Кишиневе пьяный пациент больницы угрожал взорвать гранату

КИШИНЕВ, 5 мар — Sputnik. Инцидент в муниципальной Больнице скорой помощи поверг в шок врачей и пациентов: пьяный житель Кишинева угрожал врачам расправой и утверждал, что взорвет гранату.

Источник: Sputnik.md

Мужчина поступил в больницу с раной на лице. Когда ему оказывали помощь, он вел себя агрессивно.

Врачам пришлось вызвать наряд полиции. В кармане нервного пациента действительно была боевая граната, отмечает sputnik.md.

Медперсонал больницы признался, что часто у пациентов находят оружие, но граната обнаружена впервые.

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