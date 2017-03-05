В Кишиневе пьяный пациент больницы угрожал взорвать гранату
КИШИНЕВ, 5 мар — Sputnik. Инцидент в муниципальной Больнице скорой помощи поверг в шок врачей и пациентов: пьяный житель Кишинева угрожал врачам расправой и утверждал, что взорвет гранату.
КИШИНЕВ, 5 мар — Sputnik. Инцидент в муниципальной Больнице скорой помощи поверг в шок врачей и пациентов: пьяный житель Кишинева угрожал врачам расправой и утверждал, что взорвет гранату.
Мужчина поступил в больницу с раной на лице. Когда ему оказывали помощь, он вел себя агрессивно.
Врачам пришлось вызвать наряд полиции. В кармане нервного пациента действительно была боевая граната, отмечает sputnik.md.
Медперсонал больницы признался, что часто у пациентов находят оружие, но граната обнаружена впервые.