В Кишиневе пьяный пациент больницы угрожал взорвать гранату

Мужчина поступил в больницу с раной на лице. Когда ему оказывали помощь, он вел себя агрессивно.

Врачам пришлось вызвать наряд полиции. В кармане нервного пациента действительно была боевая граната, отмечает sputnik.md.

Медперсонал больницы признался, что часто у пациентов находят оружие, но граната обнаружена впервые.