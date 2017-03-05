В Мосуле поймали двоюродного брата «халифа» ИГ аль-Багдади
В Мосуле иракские военные арестовали двоюродного брата главы «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) Абу Бакра
В Мосуле иракские военные арестовали двоюродного брата главы «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) Абу Бакра
Видео его задержания размещено на Youtube. Имя боевика не сообщается, известно лишь, что он является родственником «халифа ИГ» по отцовской линии и попал в плен в районе
Выйти на него удалось благодаря данным, собранным иракской разведкой.