Персонал Донецкой фильтровальной станции готовится к эвакуации — ДНР

«Сейчас станция обесточена в результате обстрела. Персонал готовится к эвакуации», — сообщил представитель ведомства.

В компании «Вода Донбасса» подтвердили, что фильтровальная станция вечером в воскресенье снова осталась без электроснабжения. «Сегодня в 17.45 в результате боевых действий снова обесточена Донецкая фильтровальная станция», — заявили РИА Новости в компании.

Донецкая фильтровальная станция находится в километре от города Ясиноватая и в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Станция регулярно подвергается обстрелам.