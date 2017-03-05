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20:55 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Персонал Донецкой фильтровальной станции готовится к эвакуации — ДНР

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Донецкая фильтровальная станция обесточена в результате обстрела. Персонал станции готовится к эвакуации. Об этом сообщил журналистам представитель силового ведомства ДНР.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Сейчас станция обесточена в результате обстрела. Персонал готовится к эвакуации», — сообщил представитель ведомства.

В компании «Вода Донбасса» подтвердили, что фильтровальная станция вечером в воскресенье снова осталась без электроснабжения. «Сегодня в 17.45 в результате боевых действий снова обесточена Донецкая фильтровальная станция», — заявили РИА Новости в компании.

Донецкая фильтровальная станция находится в километре от города Ясиноватая и в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Станция регулярно подвергается обстрелам.

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