В Казани стреляли по машине пресс-секретаря Татфондбанка

КАЗАНЬ, 5 марта. /ТАСС/. Отверстие от пули обнаружила на лобовом стекле своего автомобиля пресс-секретарь Татфондбанка Юлия Гараева. Об этом она сообщила в воскресенье ТАСС.

Действительно, вчера я обнаружила на лобовом стекле отверстие непонятного происхождения. Поехала в сервис, мне сказали, что это отверстие, скорее всего, от пневматики. Буквально ненадолго оставила машину на парковке, — и вот оно появилось.

Она считает, что это не может быть связано с ее профессиональной деятельностью. Скорее всего, предполагает Гараева, стекло разбили хулиганы.

Ребенка и самой Юлии в машине в момент стрельбы не было. По ее словам, многие СМИ просто «раздули» новость из-за проблем Татфондбанка, чтобы придать масштаб публикациям.

История кризиса банков в Татарстане

Банк России 15 декабря объявил мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка сроком на три месяца, ввел в банке временную администрацию, а также отключил его от системы банковских электронных срочных платежей. При этом еще в начале декабря правительство Татарстана начало переговоры с Банком России о финансовом оздоровлении второго по величине банка республики.