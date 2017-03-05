В Казани стреляли по машине пресс-секретаря Татфондбанка

КАЗАНЬ, 5 марта. /ТАСС/. Отверстие от пули обнаружила на лобовом стекле своего автомобиля пресс-секретарь Татфондбанка Юлия Гараева. Об этом она сообщила в воскресенье ТАСС.
Действительно, вчера я обнаружила на лобовом стекле отверстие непонятного происхождения. Поехала в сервис, мне сказали, что это отверстие, скорее всего, от пневматики. Буквально ненадолго оставила машину на парковке, — и вот оно появилось.
Юлия Гараевапресс-секретарь Татфондбанка
Она считает, что это не может быть связано с ее профессиональной деятельностью. Скорее всего, предполагает Гараева, стекло разбили хулиганы.
Ребенка и самой Юлии в машине в момент стрельбы не было. По ее словам, многие СМИ просто «раздули» новость из-за проблем Татфондбанка, чтобы придать масштаб публикациям.
История кризиса банков в Татарстане
Банк России 15 декабря объявил мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка сроком на три месяца, ввел в банке временную администрацию, а также отключил его от системы банковских электронных срочных платежей. При этом еще в начале декабря правительство Татарстана начало переговоры с Банком России о финансовом оздоровлении второго по величине банка республики.
По данным ЦБ, при неудовлетворительном качестве активов Татфондбанк неадекватно оценивал принятые риски. 2 марта Татфондбанк из-за введенного Банком России моратория допустил невыплату купонного дохода за два периода в общей сумме 117,6 млн рублей. Татфондбанк 12 декабря ввел ограничения на снятие наличных в банкоматах и при досрочном закрытии вкладов в связи с повышенным спросом на фоне публикаций в СМИ о возможной санации.
Банк России отозвал с 3 марта 2017 года лицензии на осуществление банковских операций у казанских Татфондбанка, Интехбанка и Анкор банка. Согласно данным отчетности, по величине активов Татфондбанк на 1 февраля 2017 года занимал 42 место в банковской системе РФ, Интехбанк — 138 место, Анкор банк — 231. Все три банка являются участниками системы страхования вкладов.
Правительство Татарстана 27 февраля сообщило, что группа компаний «ТАИФ» готова стать стратегическим инвестором в санации Татфондбанка. Соответствующее обращение от группы компаний «ТАИФ» и партнеров с возможными вариантами поддержки банка было направлено в Центральный Банк России. Однако это не повлияло на отзыв лицензии.