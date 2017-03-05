Бывший начальник Барановичской ГАИ Волковыцкий получил 7 лет колонии

Суд также постановил лишить его права занимать должности на государственной службе.

ДТП с участием Волковыцкого произошло 26 ноября прошлого года. Двигаясь на автомобиле Opel Zafira, на пешеходном переходе он совершил наезд на 36-летнюю жительницу Слуцка Ольгу Стрелковскую. Женщина скончалась на месте аварии. Волковыцкий в момент наезда был в состоянии алкогольного опьянения.

Андрею Волковыцкому предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси — нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. На суде во вторник обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Кроме того, суд постановил взыскать с Волковыцкого 35 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшего и 900 рублей за услуги адвоката. До этого обвиняемый возместил семье 6 тысяч рублей.