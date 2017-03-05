Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
СМИ назвали имя убийцы ополченца Гиви
Сбербанк планирует рефинансировать ипотечные займы
Натали Портман родила дочь
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Великие женщины России (фото)Выберите тех, кого вы считаете величайшими и знаковыми женщинами в российской истории
Натали Портман родила дочь
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
7 стереотипов в дизайне, от которых пора отказаться
В Подмосковье нашли еще 5 проблемных застройщиков
Порошенко требует у Британии и Польши наказать Донбасс - СМИ
"В США будет война": Захарова шутит о способе
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
Янукович сказал, что делать с ЛНР и ДНР в случае провала «Минска»
«Катком по Прибалтике»: СМИ об ответе РФ НАТО
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
14События недели в фотографиях
8На Сицилии извергается вулкан Этна
23:39 (мск), источник: БЕЛТА

Преступность в сельской местности вызывает обеспокоенность — Шуневич

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Преступность в сельской местности вызывает обеспокоенность. Об этом заявил в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич, сообщает БЕЛТА.

По словам министра, криминогенная ситуация в 2017 году практически не отличается от ситуации двух предыдущих лет. Он назвал сановные тренды — количество зарегистрированных преступлений снижается, поводов для обращений граждан в органы внутренних становится меньше.

«Определенные риски и вызовы остались, мы в этом направлении продолжаем работу, — сказал Игорь Шуневич. — Акцентируем внимание на выявлении и раскрытии наиболее тяжких поступлений и их профилактике, в том числе преступности в сельской местности. В последние годы этот феномен нас особенно беспокоит».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Они нас убьют: 12 бактерий опасных для здоровья человека
Пилот рухнувшего недалеко от Турции МиГ-21 заявил, что его сбили
Тысячи французов вышли на митинг в поддержку Фийона в Париже
Грузия отреагировала на предложение Вены о центрах для беженцев
Данные о прослушках Трампа будут изучены Конгрессом США
Bloomberg обновил рейтинг самых богатых людей в мире
Южная Корея увеличила выплаты перебежчикам из КНДР
В Израиле декриминализовано употребление марихуаны
Спорт
«Спартак» и «Краснодар» сыграли вничью в матче чемпионата России «Краснодар» и «Спартак» завершили матч зрелищной ничьей, достойной шикарной атмосферы на трибунах
Авто
О продаже Opel могут объявить уже в понедельник Opel может перейти под контроль французской компании
Hi-Tech
10 «фишек» YouTube, о которых вы могли не знать Этим сервисом для просмотра видео так или иначе пользуются все. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых и интересных опций YouTube, о которых вы могли не знать.
Кино
Эмма Стоун: «Мне в лицо говорили, что я недостаточно хороша» 28-летняя лауреатка премии «Оскар» — о борьбе за свое место в Голливуде, Райане Гослинге и лучшем средстве против психоза
Недвижимость
Как правильно расставить мебель в гостиной
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Как оштрафовать застройщика за срыв сроков стройки
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери Певица была шокирована словами мальчика.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь