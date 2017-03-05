Преступность в сельской местности вызывает обеспокоенность — Шуневич

По словам министра, криминогенная ситуация в 2017 году практически не отличается от ситуации двух предыдущих лет. Он назвал сановные тренды — количество зарегистрированных преступлений снижается, поводов для обращений граждан в органы внутренних становится меньше.

«Определенные риски и вызовы остались, мы в этом направлении продолжаем работу, — сказал Игорь Шуневич. — Акцентируем внимание на выявлении и раскрытии наиболее тяжких поступлений и их профилактике, в том числе преступности в сельской местности. В последние годы этот феномен нас особенно беспокоит».