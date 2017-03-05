В аэропорту Екатеринбурга скончался пассажир

Как сообщили правоохранительные органы, 56-летний мужчина скончался сегодня вечером в зоне прилета международных рейсов.

Первоначальная проверка установила, что житель Екатеринбурга прибыл в город вечерним рейсом из Праги.

«В зоне прилета международных рейсов ему резко стало плохо, он потерял сознание. Врачи приехавшей в аэропорт “скорой” констатировала смерть мужчины в результате тромбоэмболии легочной артерии. Такова предварительная причина», — сообщили в пресс-службе Уральского СУ на транспорте.

Специалисты осматривают места происшествия, опрашивают очевидцев.

По результатам начавшейся проверки будет принято процессуальное решение.