В аэропорту Екатеринбурга скончался пассажир
Следователи Уральского следственного управления на транспорте СК России проверяют обстоятельства смерти пожилого мужчины в екатеринбургском аэропорту Кольцово.
Следователи Уральского следственного управления на транспорте СК России проверяют обстоятельства смерти пожилого мужчины в екатеринбургском аэропорту Кольцово.
Как сообщили правоохранительные органы, 56-летний мужчина скончался сегодня вечером в зоне прилета международных рейсов.
Первоначальная проверка установила, что житель Екатеринбурга прибыл в город вечерним рейсом из Праги.
«В зоне прилета международных рейсов ему резко стало плохо, он потерял сознание. Врачи приехавшей в аэропорт “скорой” констатировала смерть мужчины в результате тромбоэмболии легочной артерии. Такова предварительная причина», — сообщили в
Специалисты осматривают места происшествия, опрашивают очевидцев.
По результатам начавшейся проверки будет принято процессуальное решение.