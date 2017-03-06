Персонал Донецкой фильтровальной станции эвакуировали

«Вооруженными Силами Украины безотлагательно приняты исчерпывающие меры относительно предоставления гарантий безопасности для жизни и здоровья сотрудников общества с ограниченной ответственностью “ДТЭК Высоковольтные сети” для обследования и проведения аварийно-восстановительных работ. Также в 17.45 было заведено режим тишины и осуществлена эвакуация персонала Донецкой фильтровальной станции», — говорится в сообщении.

В воскресенье, 5 марта, в результате обстрелов была повреждена линия электропередач «Макеевка-Авдеевский коксохимический завод», что оставило город без электроснабжения. Кроме того, остановлена работа Донецкой фильтровальной станции, функционирование которой было восстановлено только 36 часов назад и которая обеспечивает питьевой водой более 600 тысяч мирного населения населенных пунктов Авдеевка, Ясиноватая и Донецк.