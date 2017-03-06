Персонал Донецкой фильтровальной станции эвакуировали
Персонал Донецкой фильтровальной станции, которая была обесточена в результате повреждения ЛЭП возле Авдеевки, эвакуировали. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщила украинская сторона СЦКК.
Персонал Донецкой фильтровальной станции, которая была обесточена в результате повреждения ЛЭП возле Авдеевки, эвакуировали. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщила украинская сторона СЦКК.
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В воскресенье, 5 марта, в результате обстрелов была повреждена линия электропередач «Макеевка-Авдеевский коксохимический завод», что оставило город без электроснабжения. Кроме того, остановлена работа Донецкой фильтровальной станции, функционирование которой было восстановлено только 36 часов назад и которая обеспечивает питьевой водой более 600 тысяч мирного населения населенных пунктов Авдеевка, Ясиноватая и Донецк.