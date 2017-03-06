В центре Симферополя потушен пожар в двухэтажном доме
В центре Симферополя потушен пожар в двухэтажном жилом доме.
В центре Симферополя потушен пожар в двухэтажном жилом доме.
Сообщение о том, что горит дом на проспекте Кирова поступило в МЧС вечером в воскресенье, в 19:54. К месту происшествия немедленно были направлены 4 отделения 1-го
Тушение пожара осложнялось близкой застройкой зданий, а также тем, что очаг возгорания находился в самой крайней и труднодоступной точке в чердачном помещении внутри двора, куда невозможно было обеспечить проезд пожарной техники. Экипаж ГИБДД перекрыл движение по улице Кирова от площади Советской для проезда специализированной техники к месту пожара.
Благодаря профессиональным и слаженным действиям крымских пожарных огонь удалось остановить и не допустить его распространения на соседние жилые дома.
Как отметили в МЧС: в 22:21 — отмечена ликвидация открытого горения. Площадь пожара составила 100 кв. м. Огнем уничтожено чердачное помещения. Жертв и пострадавших нет. В настоящее время проводятся мероприятия по разбору и проливке конструкций.
Всего в ликвидации пожара было задействовано от МЧС России 24 человека личного состава и 6 единиц специализированной техники. Причины пожара устанавливают эксперты.