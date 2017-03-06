В центре Симферополя потушен пожар в двухэтажном доме

Сообщение о том, что горит дом на проспекте Кирова поступило в МЧС вечером в воскресенье, в 19:54. К месту происшествия немедленно были направлены 4 отделения 1-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы по Республике Крым, муниципальные службы города, а также специалисты «Горводоканала» и Крымэнерго и МВД Республики. По прибытию спасателей на место стало известно, что жильцы самостоятельно покинули свои квартиры. Личный состав оперативно приступил к тушению огня. Одновременно с этим была проведена разведка жилых помещений, в результате которой подтвердилось, что людей в здании нет. На месте происшествия был развернут оперативный штаб по ликвидации пожара, — сообщили в ГУ МЧС по РК.

Тушение пожара осложнялось близкой застройкой зданий, а также тем, что очаг возгорания находился в самой крайней и труднодоступной точке в чердачном помещении внутри двора, куда невозможно было обеспечить проезд пожарной техники. Экипаж ГИБДД перекрыл движение по улице Кирова от площади Советской для проезда специализированной техники к месту пожара.

Благодаря профессиональным и слаженным действиям крымских пожарных огонь удалось остановить и не допустить его распространения на соседние жилые дома.

Как отметили в МЧС: в 22:21 — отмечена ликвидация открытого горения. Площадь пожара составила 100 кв. м. Огнем уничтожено чердачное помещения. Жертв и пострадавших нет. В настоящее время проводятся мероприятия по разбору и проливке конструкций.

Всего в ликвидации пожара было задействовано от МЧС России 24 человека личного состава и 6 единиц специализированной техники. Причины пожара устанавливают эксперты.