Жертвой фугаса стал российский генерал

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

В Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко вчера «Ъ» официально подтвердили, что в 56-м реанимационном отделении находится начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа генерал-майор Петр Милюхин. Он был доставлен из Сирии с тяжелыми ранениями, которые, по данным «Ъ», получил в результате подрыва радиоуправляемого фугаса, заложенного боевиками на дороге от авиабазы Тияс в город Хомс.

Генерал Милюхин стал самым высокопоставленным российским военным, пострадавшим в ходе сирийской кампании РФ

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Первая информация о ранении высокопоставленного российского офицера в Сирии появилась накануне 23 февраля: тогда несколько военных источников «Ъ» сообщили, что генерал находится в тяжелом состоянии и за его жизнь борются военные медики на авиабазе Хмеймим (провинция Латакия). Раскрывать обстоятельства инцидента и личные данные пострадавшего собеседники «Ъ» тогда отказались, сославшись на запрет, исходящий от высшего руководства ведомства. Однако в пятницу российские СМИ (в частности, порталы Infox.ru и «Фонтанка») сообщили, что в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве находится начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа генерал-майор Петр Милюхин, получивший ранение в Сирии. Официально в Минобороны РФ вчера эту информацию комментировать не стали, но в приемной госпиталя «Ъ» подтвердили, что такой пациент действительно находится в 56-м реанимационном отделении: «Врачи следят за его состоянием».

Как рассказали «Ъ» несколько источников, близких к военному ведомству, инцидент, в ходе которого пострадал Петр Милюхин, случился 16 февраля в провинции Хомс

Он почти два месяца находился в Сирии в подчинении командующего группировкой российских войск генерал-полковника Андрея Картаполова. В тот день генерал Милюхин вместе с пятью российскими военнослужащими ехал из района аэродрома Тияс в сторону города Хомс в бронемашине «Тигр» в составе автоколонны. Ему предстояло на месте оценить состояние и подготовку бойцов сирийской армии, участвовавшей в столкновениях с радикальными исламистами, а также донести до них новые вводные Генштаба ВС РФ. Однако в 4 км от Тияса «Тигр» был подорван при помощи мощного радиоуправляемого фугаса, заложенного боевиками близ дороги, а по самой колонне был открыт огонь. Четверо из шести человек, находившихся в бронемашине, погибли: их имена в Минобороны РФ не раскрывают, однако известно, что смертельные ранения получили старший сержант Вадим Магамуров и морской пехотинец Павел Козаченко. Они были похоронены 19 февраля в Екатеринбурге и Пензе соответственно (см. «Ъ» от 21 февраля). Генерал Милюхин получил серьезные увечья: ему оторвало обе ноги, один из осколков выбил глаз. В считаные часы он был эвакуирован силами спецподразделений на авиабазу Хмеймим, где военные медики на протяжении недели боролись за его жизнь. Источники «Ъ» утверждают, что фактически в полевых условиях им удалось остановить кровотечение и стабилизировать его состояние для последующей транспортировки в московский госпиталь имени Бурденко.

Сейчас, по уверениям медиков, «прямая угроза его жизни отсутствует»

Фоторепортаж Освобожденная Пальмира