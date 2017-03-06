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10:34 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Жертвой фугаса стал российский генерал

Петр Милюхин пострадал от атаки боевиков в Сирии.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

В Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко вчера «Ъ» официально подтвердили, что в 56-м реанимационном отделении находится начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа генерал-майор Петр Милюхин. Он был доставлен из Сирии с тяжелыми ранениями, которые, по данным «Ъ», получил в результате подрыва радиоуправляемого фугаса, заложенного боевиками на дороге от авиабазы Тияс в город Хомс.

Генерал Милюхин стал самым высокопоставленным российским военным, пострадавшим в ходе сирийской кампании РФ
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Первая информация о ранении высокопоставленного российского офицера в Сирии появилась накануне 23 февраля: тогда несколько военных источников «Ъ» сообщили, что генерал находится в тяжелом состоянии и за его жизнь борются военные медики на авиабазе Хмеймим (провинция Латакия). Раскрывать обстоятельства инцидента и личные данные пострадавшего собеседники «Ъ» тогда отказались, сославшись на запрет, исходящий от высшего руководства ведомства.

Однако в пятницу российские СМИ (в частности, порталы Infox.ru и «Фонтанка») сообщили, что в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве находится начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа генерал-майор Петр Милюхин, получивший ранение в Сирии. Официально в Минобороны РФ вчера эту информацию комментировать не стали, но в приемной госпиталя «Ъ» подтвердили, что такой пациент действительно находится в 56-м реанимационном отделении: «Врачи следят за его состоянием».

Как рассказали «Ъ» несколько источников, близких к военному ведомству, инцидент, в ходе которого пострадал Петр Милюхин, случился 16 февраля в провинции Хомс

Он почти два месяца находился в Сирии в подчинении командующего группировкой российских войск генерал-полковника Андрея Картаполова. В тот день генерал Милюхин вместе с пятью российскими военнослужащими ехал из района аэродрома Тияс в сторону города Хомс в бронемашине «Тигр» в составе автоколонны.

Ему предстояло на месте оценить состояние и подготовку бойцов сирийской армии, участвовавшей в столкновениях с радикальными исламистами, а также донести до них новые вводные Генштаба ВС РФ. Однако в 4 км от Тияса «Тигр» был подорван при помощи мощного радиоуправляемого фугаса, заложенного боевиками близ дороги, а по самой колонне был открыт огонь.

Четверо из шести человек, находившихся в бронемашине, погибли: их имена в Минобороны РФ не раскрывают, однако известно, что смертельные ранения получили старший сержант Вадим Магамуров и морской пехотинец Павел Козаченко. Они были похоронены 19 февраля в Екатеринбурге и Пензе соответственно (см. «Ъ» от 21 февраля). Генерал Милюхин получил серьезные увечья: ему оторвало обе ноги, один из осколков выбил глаз. В считаные часы он был эвакуирован силами спецподразделений на авиабазу Хмеймим, где военные медики на протяжении недели боролись за его жизнь. Источники «Ъ» утверждают, что фактически в полевых условиях им удалось остановить кровотечение и стабилизировать его состояние для последующей транспортировки в московский госпиталь имени Бурденко.

Сейчас, по уверениям медиков, «прямая угроза его жизни отсутствует»
Фоторепортаж
Освобожденная Пальмира

Сам генерал стал самым высокопоставленным офицером, получившим ранение в ходе сирийской кампании. Всего, напомним, Минобороны РФ официально признало гибель 27 военнослужащих.

По сведениям «Ъ», обстановка в Хомсе остается достаточно сложной: вблизи авиабазы Тияс идут тяжелые бои с применением артиллерии, реактивных систем залпового огня и бронетехники. Отдельные успехи есть в соседней Пальмире: в частности, как заявил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, боевики покинули территорию древнего города. По данным российских военных, сейчас в восточной части провинции войска Башара Асада укрепляют свои позиции, чтобы предотвратить возможные контратаки боевиков и ведут наступление на восток.

Вчера Андрей Картаполов в интервью телеканалу «Россия 24» признал, что особую роль в освобождении Пальмиры сыграла не только российская авиация, но и бойцы сил специальных операций, которые вели разведку и поражали наиболее важные объекты. По данным «Ъ», в Пальмиру и прилегающий к ней город Тадмор для обеспечения порядка могут быть переброшены подразделения военной полиции РФ.

Иван Сафронов, Александра Джорджевич

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