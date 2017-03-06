Жертвой фугаса стал российский генерал
Петр Милюхин пострадал от атаки боевиков в Сирии.
Петр Милюхин пострадал от атаки боевиков в Сирии.
В Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко вчера «Ъ» официально подтвердили, что в 56-м реанимационном отделении находится начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа
Первая информация о ранении высокопоставленного российского офицера в Сирии появилась накануне 23 февраля: тогда несколько военных источников «Ъ» сообщили, что генерал находится в тяжелом состоянии и за его жизнь борются военные медики на авиабазе Хмеймим (провинция Латакия). Раскрывать обстоятельства инцидента и личные данные пострадавшего собеседники «Ъ» тогда отказались, сославшись на запрет, исходящий от высшего руководства ведомства.
Однако в пятницу российские СМИ (в частности, порталы Infox.ru и «Фонтанка») сообщили, что в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве находится начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа
Он почти два месяца находился в Сирии в подчинении командующего группировкой российских войск
Ему предстояло на месте оценить состояние и подготовку бойцов сирийской армии, участвовавшей в столкновениях с радикальными исламистами, а также донести до них новые вводные Генштаба ВС РФ. Однако в 4 км от Тияса «Тигр» был подорван при помощи мощного радиоуправляемого фугаса, заложенного боевиками близ дороги, а по самой колонне был открыт огонь.
Четверо из шести человек, находившихся в бронемашине, погибли: их имена в Минобороны РФ не раскрывают, однако известно, что смертельные ранения получили старший сержант Вадим Магамуров и морской пехотинец Павел Козаченко. Они были похоронены 19 февраля в Екатеринбурге и Пензе соответственно (см. «Ъ» от 21 февраля). Генерал Милюхин получил серьезные увечья: ему оторвало обе ноги, один из осколков выбил глаз. В считаные часы он был эвакуирован силами спецподразделений на авиабазу Хмеймим, где военные медики на протяжении недели боролись за его жизнь. Источники «Ъ» утверждают, что фактически в полевых условиях им удалось остановить кровотечение и стабилизировать его состояние для последующей транспортировки в московский госпиталь имени Бурденко.
Сам генерал стал самым высокопоставленным офицером, получившим ранение в ходе сирийской кампании. Всего, напомним, Минобороны РФ официально признало гибель 27 военнослужащих.
По сведениям «Ъ», обстановка в Хомсе остается достаточно сложной: вблизи авиабазы Тияс идут тяжелые бои с применением артиллерии, реактивных систем залпового огня и бронетехники. Отдельные успехи есть в соседней Пальмире: в частности, как заявил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ
Вчера Андрей Картаполов в интервью телеканалу «Россия 24» признал, что особую роль в освобождении Пальмиры сыграла не только российская авиация, но и бойцы сил специальных операций, которые вели разведку и поражали наиболее важные объекты. По данным «Ъ», в Пальмиру и прилегающий к ней город Тадмор для обеспечения порядка могут быть переброшены подразделения военной полиции РФ.
Иван Сафронов, Александра Джорджевич