Ноутбук и телевизор украли у жительницы Хабаровского края

Он взломал замок входной двери и совершил кражу. Общий ущерб составил 45 тысяч рублей. Технику 35-летний фигурант собирался продать.

Ранее злоумышленник уже был судим. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ноутбук и телевизор полицейские изъяли и вернули потерпевшей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.