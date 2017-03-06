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03:20 (мск), источник: ДЕЙТА

В Приморье осуждены сахалинцы, отжимавшие окна

В городе Артем судом рассмотрено уголовное дело в отношении двух жителей Сахалина, признанными виновными в совершении серии квартирных краж. Об этом ИА «Дейта» сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

В декабре 2015 года в городской отдел полиции стали поступать сообщения граждан о квартирных кражах. Все преступления совершались по одной схеме: злоумышленники, отжав створку пластикового окна, проникали в жилые помещения, расположенные на первом этаже, похищали денежные средства и ювелирные изделия.

Для раскрытия и расследования преступлений была сформирована следственно-оперативная группа из числа сотрудников уголовного розыска и органов предварительного следствия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению серии хищений причастны двое мужчин. Злоумышленники были пойманы с поличным, когда возвращались после совершения очередного преступления. В ходе обыска у них обнаружены и изъяты вещи, похищенные из квартиры на улице Ульяновская.

По фактам краж, совершенных с незаконным проникновением в жилище, в следственном подразделении возбуждены уголовные дела. Доказана причастность обвиняемых к совершению 9 эпизодов противоправной деятельности. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба превысила 1 миллион рублей.

На период следствия в отношении задержанных избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе следствия установлено, что обвиняемые приехали в Приморье с Сахалина. 23-летний молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжких телесных повреждений, из мест лишения свободы освободился в 2015 году. Его подельник на момент задержания находился в федеральном розыске. Мужчина скрывался от следственных органов Сахалина, где в отношении него возбуждено уголовное дело за совершение имущественного преступления.

Артемовский городской суд признал подсудимых виновными в совершении серии имущественных преступлений и назначил наказание 23-летнему мужчине 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, его 24-летнему подельнику — 3 года лишения свободы.

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