Серьезный пожар произошел в пригороде Владивостока минувшим вечером
Никто не пострадал.
Никто не пострадал.
В воскресенье, 5 марта, в пригороде Владивостока на улице Земляничная произошел пожар, сообщает РИА VladNews.
Как рассказали в
Установлено, что горело деревянное здание барачного типа, в котором проживали люди. Возгорание было локализовано в 23:10, ликвидировано — 6:04.
Площадь возгорания составила 200 кв. метров. По сигналу тревоги на место происшествия прибыли 20 человек личного состава и 6 единиц техники.
В результате слаженной работы