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03:17 (мск), источник: VLADNEWS

Серьезный пожар произошел в пригороде Владивостока минувшим вечером

Никто не пострадал.

В воскресенье, 5 марта, в пригороде Владивостока на улице Земляничная произошел пожар, сообщает РИА VladNews.

Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю, сообщение о пожаре поступило в 21:16, спустя 9 минут на место происшествия прибыли пожарные расчеты, которые и приступили к тушению.

Установлено, что горело деревянное здание барачного типа, в котором проживали люди. Возгорание было локализовано в 23:10, ликвидировано — 6:04.

Площадь возгорания составила 200 кв. метров. По сигналу тревоги на место происшествия прибыли 20 человек личного состава и 6 единиц техники.

В результате слаженной работы пожарно-спасательной службы в результате пожара никто не пострадал.

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