В колонию отправили пятерых хабаровчан

С января по апрель 2016 года фигуранты совершили серию краж. Доказана их причастность к 12 преступлениям. В их числе — взломы гаражей, похищения автомобилей и аккумуляторов, кража терминала из магазина.

Злоумышленников приговорили к лишению свободы на сроки от двух лет восьми месяцев до четырех лет девяти месяцев. Фигурантов отправили в колонию общего режима, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.