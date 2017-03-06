Экологическая катастрофа грозит Хабаровскому району

Хабаровск, 6 марта, AmurMedia.

Фекальные стоки мигрируют из квартала-новостройки «Солнечный город» прямо в поле в Хабаровском районе. Сотни кубов отравляющей среду смердящей жижи ежедневно вывозятся специальными ассенизаторскими машинами вовсе не на очистные сооружения. С наступлением весны проблема грозит настоящей экологической катастрофой, сообщил корр. ИА AmurMedia, координатор Хабаровского центра общественного мониторинга по вопросам экологии и защиты леса ОНФ Владимир Сидоров.

Фекалии из «Солнечного города» разливают по полям Хабаровского района.

Напомним, канализационные сети квартала «Солнечный город» в поселке Мирный Хабаровского района не подсоединены к централизованной системе. Сейчас фекальный вопрос застройщик ООО «СК Солнечная поляна» решает с помощью ассенизаторских машин. Однако, несмотря на то, что вывоз производится без выходных, справиться с таким объемом нечистот невозможно. Кроме того, жители «Солнечного города» выяснили, что ассенизаторские машины сливают содержимое цистерн прямо в поле в Хабаровском районе.

По словам экологов, в окрестностях Хабаровска существует четыре экологически неблагоприятных района. При этом квартал «Солнечный город» вызывает наибольшее опасение специалистов.

— Это уже сегодня экологическая катастрофа, а скоро весна придет. И кроме всего прочего поднимется заболеваемость, и даже эпидемия. У нас очень мало времени, чтоб эту проблему решить. Надо доказать причастность застройщика и организации, которая занимается этим сливом канализации. А вообще, налицо коллективная ответственность, в том числе и властей района, я считаю. Здесь скоро будут работать экскаваторы, которые будут вывозить зараженные земли. Затраты упадут на виновного, — с уверенностью отметил Владимир Сидоров.

А пока экологи продолжают регистрировать несанкционированный слив отходов жизнедеятельность людей напрямую в природу. Водители ассенизаторских машин, действующие явно по указке юридических лиц, пойманные на месте преступления, называют себя простыми частниками, вывозящими отходы из своих коттеджей. Ведь именно в этом случае нарушителям грозит минимальный штраф.