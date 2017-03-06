Экологическая катастрофа грозит Хабаровскому району
По мнению экологов фекалии из «Солнечного города» скоро приведут к вспышке заболеваемости.
По мнению экологов фекалии из «Солнечного города» скоро приведут к вспышке заболеваемости.
Хабаровск, 6 марта, AmurMedia.
Фекальные стоки мигрируют из
Фекалии из «Солнечного города» разливают по полям Хабаровского района.
Напомним, канализационные сети квартала «Солнечный город» в поселке Мирный Хабаровского района не подсоединены к централизованной системе. Сейчас фекальный вопрос застройщик ООО «СК Солнечная поляна» решает с помощью ассенизаторских машин. Однако, несмотря на то, что вывоз производится без выходных, справиться с таким объемом нечистот невозможно. Кроме того, жители «Солнечного города» выяснили, что ассенизаторские машины сливают содержимое цистерн прямо в поле в Хабаровском районе.
По словам экологов, в окрестностях Хабаровска существует четыре экологически неблагоприятных района. При этом квартал «Солнечный город» вызывает наибольшее опасение специалистов.
— Это уже сегодня экологическая катастрофа, а скоро весна придет. И кроме всего прочего поднимется заболеваемость, и даже эпидемия. У нас очень мало времени, чтоб эту проблему решить. Надо доказать причастность застройщика и организации, которая занимается этим сливом канализации. А вообще, налицо коллективная ответственность, в том числе и властей района, я считаю. Здесь скоро будут работать экскаваторы, которые будут вывозить зараженные земли. Затраты упадут на виновного, — с уверенностью отметил Владимир Сидоров.
А пока экологи продолжают регистрировать несанкционированный слив отходов жизнедеятельность людей напрямую в природу. Водители ассенизаторских машин, действующие явно по указке юридических лиц, пойманные на месте преступления, называют себя простыми частниками, вывозящими отходы из своих коттеджей. Ведь именно в этом случае нарушителям грозит минимальный штраф.