В красноярском пансионате в результате пожара пострадал пенсионер

В Красноярске в пансионате для инвалидов произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Как сообщили в ведомстве, ЧП произошло 5 марта около 21:00. В комнате на третьем этаже пансионата «Ветеран» на ул. Елены Стасовой произошло возгорание. На место происшествия выехали экстренные службы — 14 машин и 54 человека личного состава МЧС.

Из пансионата было эвакуировано 18 человек. В результате пожара пострадал один пенсионер. Мужчина госпитализирован в ожоговый центр краевой клинической больницы.

На месте происшествия работали полицейские, которые обеспечивали охрану общественного порядка и организовывали проезд специальной техники. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.