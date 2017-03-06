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05:27 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В красноярском пансионате в результате пожара пострадал пенсионер

Мужчина госпитализирован в ожоговый центр краевой клинической больницы.

В Красноярске в пансионате для инвалидов произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Как сообщили в ведомстве, ЧП произошло 5 марта около 21:00. В комнате на третьем этаже пансионата «Ветеран» на ул. Елены Стасовой произошло возгорание. На место происшествия выехали экстренные службы — 14 машин и 54 человека личного состава МЧС.

Из пансионата было эвакуировано 18 человек. В результате пожара пострадал один пенсионер. Мужчина госпитализирован в ожоговый центр краевой клинической больницы.

На месте происшествия работали полицейские, которые обеспечивали охрану общественного порядка и организовывали проезд специальной техники. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

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