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05:48 (мск), источник: Вести Приморье

Приморец осужден за пьяную езду почти на два года

В краевом центре вынесен приговор по делу о нарушении правил дорожного движения лицом, ранее подвергнутым наказанию за правонарушение в области дорожного движения, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Во Владивостоке мировым судьей судебного участка вынесен приговор гр-ну К., который осужден за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Как установлено в судебном заседании, преступление совершено местным жителем, который неоднократно подвергался административному наказанию по ч. 1 ст. 12.26, ч. 2 ст. 12.26, ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (за управление транспортным средством в состоянии опьянения и лишенным права управления транспортными средствами, за невыполнение водителем требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также за невыполнение водителем транспортного средства, лишенного права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Так, в период условного осуждения (назначенного ему за незаконный оборот наркотических средств), фигурант был остановлен сотрудниками ГИБДД для проверки документов.

При явных признаках опьянения он отказался выполнить законные требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное 8 месяцев лишения свободы. По совокупности с предыдущим приговором, путем частичного присоединения неотбытой части наказания окончательно к отбытию определен 1 год 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме этого, суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством на срок 2 года 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.

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