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06:59 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Девушка спрыгнула на рельсы на станции метро «Сибирская»

Днем в воскресенье 17-летняя девушка спрыгнула на рельсы на остановке метро «Сибирская», полиция уговорила ее уйти с путей, сообщает «КП».

Девушка спрыгнула на рельсы на станции метро «Сибирская», сообщает «КП».

Инцидент произошел в 15:40 часов в воскресенье, 5 марта. 17-летняя девушка спустилась на пути на станции метро «Сибирская» и встала около стены. Очевидцы обратились к полиции на станции. Прибывшая полиция спустилась к девушке и уговорила ее уйти с путей.

В связи с происшествием движение вагонов метро было прекращено на 20 минут.

Как стало известно полицейским, девушка живет в селе Хабары в Алтайском крае. Сейчас ее передали в руки врачей, они пытаются выяснить причину ее поведения.

Станция метро «Сибирская» работает в штатном режиме.

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