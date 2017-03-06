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05:57 (мск), источник: Губерния онлайн

В одном из хабаровских спорткомплексов обворовали посетителя

В хабаровском спорткомплексе обокрали посетителя. У мужчины из шкафчика в раздевалке похитили телефон стоимостью 47 тысяч рублей.

Кражу совершил 26-летний злоумышленник, который проник в центр под видом клиента. Позже фигурант продал гаджет на Центральном рынке. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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