В одном из хабаровских спорткомплексов обворовали посетителя

Кражу совершил 26-летний злоумышленник, который проник в центр под видом клиента. Позже фигурант продал гаджет на Центральном рынке. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.