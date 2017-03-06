В ночь на понедельник в Перми сгорел бар
Данных о пострадавших нет.
Данных о пострадавших нет.
Пожар в баре на Комсомольском проспекте в Перми начался в воскресенье, 5 марта, поздно вечером.
«Горит pub Caroline. Надеюсь никто не пострадал», — сообщили очевидцы в социальных сетях.
«Сообщение поступило около 22 часов по местному времени, — рассказали в
Жильцы дома № 62 на Комсомольском проспекте, в котором расположено сгоревшее заведение, рассказали, что им пришлось провести на улице около 40 минут. Пожарные попросили всех жителей покинуть свои квартиры в целых безопасности.
В социальных сетях пермяки называли этот пожар второй «Хромой лошадью», но по предварительным данным, пострадавших в пожаре нет, причиной стало короткое замыкание.