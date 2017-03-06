В ночь на понедельник в Перми сгорел бар

«Сообщение поступило около 22 часов по местному времени, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. — К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения района, сотрудники полиции, медики скорой помощи. В 22.17 открытое горение было ликвидировано. В результате пожара сгорела бытовая техника».

Пожар в баре на Комсомольском проспекте в Перми начался в воскресенье, 5 марта, поздно вечером.

Жильцы дома № 62 на Комсомольском проспекте, в котором расположено сгоревшее заведение, рассказали, что им пришлось провести на улице около 40 минут. Пожарные попросили всех жителей покинуть свои квартиры в целых безопасности.

В социальных сетях пермяки называли этот пожар второй «Хромой лошадью», но по предварительным данным, пострадавших в пожаре нет, причиной стало короткое замыкание.