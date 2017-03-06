В Кольцово скончался 56-летний екатеринбуржец

В Екатеринбурге проводится проверка по факту смерти 56-летнего пассажира в аэропорту Кольцово.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР, инцидент произошел вечером 5 марта 2017 года. Житель уральской столицы вернулся из Праги. В зоне прилета международных рейсов ему резко стало плохо — пассажир потерял сознание.

Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть мужчины. По предварительной информации, он умер в результате тромбоэболии легочной артерии.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.