В Кольцово скончался 56-летний екатеринбуржец
Прилетевший из Праги.
Прилетевший из Праги.
В Екатеринбурге проводится проверка по факту смерти 56-летнего пассажира в аэропорту Кольцово.
Как сообщили «Уралинформбюро» в
Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть мужчины. По предварительной информации, он умер в результате тромбоэболии легочной артерии.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.