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06:40 (мск), источник: РИА Новости

В подмосковном Щелково горят два ангара на площади 1800 «квадратов»

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Два ангара загорелись в понедельник в подмосковном Щелково, общая площадь возгорания составляет порядка 1800 квадратных метров, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Источник: Reuters

«Горят два ангара, один на площади 1000 квадратных метров, второй — 800», — сказал собеседник агентство.

Как в свою очередь сообщает подмосковный главк МЧС, в 04.04 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, Щелковский муниципальный район, городское поселение Щёлково, улица Заводская, дом 2, корпус 54.

Отмечается, что пострадавших нет. На месте тушения пожара работают 17 единиц техники, 56 человек, в том числе от МЧС 25 человек, 8 единиц техники

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Московской области, пожар произошел в ангарах на территории лакокрасочного завода. «Происходит возгорание на территории лакокрасочного завода… Горит металлический ангар, обшитый панелями», — сказал собеседник агентства.

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