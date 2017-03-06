В подмосковном Щелково горят два ангара на площади 1800 «квадратов»

«Горят два ангара, один на площади 1000 квадратных метров, второй — 800», — сказал собеседник агентство.
Как в свою очередь сообщает подмосковный главк МЧС, в 04.04 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, Щелковский муниципальный район, городское поселение Щёлково, улица Заводская, дом 2, корпус 54.
Отмечается, что пострадавших нет. На месте тушения пожара работают 17 единиц техники, 56 человек, в том числе от МЧС 25 человек, 8 единиц техники
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Московской области, пожар произошел в ангарах на территории лакокрасочного завода. «Происходит возгорание на территории лакокрасочного завода… Горит металлический ангар, обшитый панелями», — сказал собеседник агентства.