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07:47 (мск), источник: Om1.ru

За сутки поймали 17 пьяных за рулем

Всего за 24 часа в Омской области произошло 53 аварии.

Прошедшие сутки были не самыми спокойными. Как сообщили в полиции, всего за последние 24 часа в дежурные части полиции поступило 763 сообщения о разнообразных происшествиях и преступлениях. После проведения проверок правоохранители возбудили 22 уголовных дела. По горячим следам удалось раскрыть 14 преступлений.

Что касается обстановки на дорогах и области, с 5 по 6 марта в дежурные сутки произошло 53 ДТП. К несчастью, одна авария оказалась смертельной. В результате этих ДТП 1 человек погиб, 2 получили травмы разной степени тяжести. За сутки сотрудники Госавтоинспекции задержали 17 водителей, которые сели за руль в пьяном состоянии. Всего за 24 часа полицейские составили 676 административных материалов.

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