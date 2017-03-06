В Приморье потушили лесной пожар, еще один продолжает гореть

В субботу спасатели сообщали о первом в этом году лесном пожаре в Тернейском районе Приморья, в 13 километрах от населенного пункта Малая Кема.

«В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе действовало два лесных пожара на территории Приморского края, один из которых — новый. Площадь, пройденная ими за указанный период, составила 12 гектаров. Для тушения возгораний региональная лесная служба привлекала 43 человека, 7 единиц техники», — говорится в сообщении.

По данным департамента, на утро понедельника ликвидирован один пожар, второй продолжают тушить.

С начала пожароопасного периода текущего года на Дальнем Востоке действовало три лесных пожара в Приморском крае, первый был зарегистрирован 3 марта, отмечает департамент.