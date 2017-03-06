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07:12 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Контрактник из Екатеринбурга погиб в Самарской области

При странных обстоятельствах.

Контрактник из Екатеринбурга Иван Мужиков погиб при странных обстоятельствах во время командировки в поселок Чапаевский под Самарской областью.

Как рассказали знакомые младшего сержанта, во время телефонных разговоров с женой он говорил, что его дела идут не очень хорошо. В подробности супругу мужчина не посвящал. А 1 февраля женщине сообщили, что он покончил с собой, передает «Уралинформбюро».

Родственники не верят, что военнослужащий мог совершить суицид. На его теле они обнаружили множество травм — гематому на голове, синяки на руках и ногах. Кроме того, у мужчины был сломан нос.

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