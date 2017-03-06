Грузовик парализовал движение по улице Толе би в Алматы
Транспортное средства стоит поперек дороги в районе пересечения Толе Би с улицей Шарипова.
Транспортное средства стоит поперек дороги в районе пересечения Толе Би с улицей Шарипова.
По улице Толе би в Алматы образовался дорожный затор, передает корреспондент Tenginews.kz.
По неясной пока причине грузовик с прицепом встал поперек дороги в районе пересечения с улицей Шарипова, тем самым полностью парализовав движение.
Полиция закрыла проезд в обе стороны. На месте стоит полицейская машина.