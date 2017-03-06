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07:45 (мск), источник: Tengrinews

Грузовик парализовал движение по улице Толе би в Алматы

Транспортное средства стоит поперек дороги в районе пересечения Толе Би с улицей Шарипова.

Источник: Tengrinews

По улице Толе би в Алматы образовался дорожный затор, передает корреспондент Tenginews.kz.

По неясной пока причине грузовик с прицепом встал поперек дороги в районе пересечения с улицей Шарипова, тем самым полностью парализовав движение.

Полиция закрыла проезд в обе стороны. На месте стоит полицейская машина.

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