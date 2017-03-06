Прыгнула на рельсы метро и ушла в туннель девушка-подросток

ЧП произошло вчера, 5 марта, на станции метро «Сибирская» в Новосибирске. Около 16.10 на рельсы спрыгнула девушка.

В группе «Инцидент-Новосибирск» опубликовали видео, на котором видно, как девушка-подросток постояла немного у стены в безопасной зоне, недалеко от отметки, обозначающей остановку первого вагона, после чего к ней приблизились работники станции, и она ушла за ними в туннель.

Из-за происшествия движение поездов на линии было остановлено на 20 минут. Полиция установила личность девушки, ей оказалась 17-летняя жительница поселка Хабары Алтайского края. Ее доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Чуть позже на «Инциденте» появилось еще одно сообщение о попытке суицида в метро на станции «Гагаринская». Речь идет о девушке, прыгнувшей на рельсы перед приближающимся поездом.

«Ранним утром девушка прыгнула под приближающийся состав. К счастью, благодаря профессионализму машиниста, состав удалось остановить вовремя, и девушка избежала травм. Спустя считанные секунды после остановки поезда несостоявшуюся самоубийцу достали с путей пассажиры с платформы, после чего она была задержана полицией», — говорится в сообщении паблика.