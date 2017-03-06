Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
Власти США в нецензурных выражениях пообещали РФ новые санкции
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери
Литвинова прокомментировала скандал с ребенком на «Минуте славы»
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Медики назвали количество спиртного в крови Поргиной - СМИ
«Не оставили шансов»: Порошенко о "сражении" с РФ
Пара из России за 55 дней доехала на поезде из Москвы до Бангкока
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Янукович сказал, что делать с ЛНР и ДНР в случае провала «Минска»
«Катком по Прибалтике»: СМИ об ответе РФ НАТО
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
12Наступление на Мосул
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
8На Сицилии извергается вулкан Этна
10Освобожденная Пальмира
07:34 (мск), источник: VN.RU

Прыгнула на рельсы метро и ушла в туннель девушка-подросток

Молодая жительница Алтайского края прыгнула на рельсы на станции метро «Сибирская» в Новосибирске. Постояв у стены некоторое время, девушка ушла в туннель, куда предположительно ее позвали работники станции. Из-за инцидента движение поездов было остановлено на 20 минут.

ЧП произошло вчера, 5 марта, на станции метро «Сибирская» в Новосибирске. Около 16.10 на рельсы спрыгнула девушка.

В группе «Инцидент-Новосибирск» опубликовали видео, на котором видно, как девушка-подросток постояла немного у стены в безопасной зоне, недалеко от отметки, обозначающей остановку первого вагона, после чего к ней приблизились работники станции, и она ушла за ними в туннель.

Из-за происшествия движение поездов на линии было остановлено на 20 минут. Полиция установила личность девушки, ей оказалась 17-летняя жительница поселка Хабары Алтайского края. Ее доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Чуть позже на «Инциденте» появилось еще одно сообщение о попытке суицида в метро на станции «Гагаринская». Речь идет о девушке, прыгнувшей на рельсы перед приближающимся поездом.

«Ранним утром девушка прыгнула под приближающийся состав. К счастью, благодаря профессионализму машиниста, состав удалось остановить вовремя, и девушка избежала травм. Спустя считанные секунды после остановки поезда несостоявшуюся самоубийцу достали с путей пассажиры с платформы, после чего она была задержана полицией», — говорится в сообщении паблика.

Однако в пресс-службе областного ГУ МВД корреспонденту VN.ru эту информацию не подтвердили.

Напомним, в январе движение поездов на станции метро «Площадь Маркса» было остановлено из-за упавшего на пути мужчины. Молодого человека быстро эвакуировали. Оказалось, что на рельсы он упал случайно, суицид не планировал.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сирот-шимпанзе новосибирцы завалили игрушками
Южная Корея зафиксировала пуск неизвестной ракеты в КНДР
Данные о прослушках Трампа будут изучены Конгрессом США
В Госдуме готовят реформу трех управлений аппарата
Франсуа Фийон сообщил о создании новой команды своих сторонников
Умер актер Александр Кузнецов
Строителям космодрома Восточный погасили долги по зарплате
Кастро осудил планы Трампа по строительству мексиканской стены
Спорт
«Спартак» вдвое повысит зарплату Массимо Карреры Новый контракт итальянского специалиста с московским клубом будет заключен по окончании сезона
Авто
О продаже Opel могут объявить уже в понедельник Opel может перейти под контроль французской компании
Hi-Tech
10 «фишек» YouTube, о которых вы могли не знать Этим сервисом для просмотра видео так или иначе пользуются все. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых и интересных опций YouTube, о которых вы могли не знать.
Кино
Эмма Стоун: «Мне в лицо говорили, что я недостаточно хороша» 28-летняя лауреатка премии «Оскар» — о борьбе за свое место в Голливуде, Райане Гослинге и лучшем средстве против психоза
Недвижимость
Как правильно расставить мебель в гостиной
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Как оштрафовать застройщика за срыв сроков стройки
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери Певица была шокирована словами мальчика.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь