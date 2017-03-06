Во Владивостоке произошло очередное обрушение
В воскресенье, 5 марта, на территории морского торгового порта Владивостока произошло преждевременное обрушение здания, которое готовили к сносу. По предварительной информации, пострадали двое рабочих.
В воскресенье, 5 марта, на территории морского торгового порта Владивостока произошло преждевременное обрушение здания, которое готовили к сносу. По предварительной информации, пострадали двое рабочих.
Как сообщили «Вестям Приморье» очевидцы события, рабочие были внутри здания, когда внезапно произошло частичное обрушение его конструкций.. Пострадавших госпитализировали врачи «скорой». На месте происшествия работают спасатели и полиция, которым предстоит установить причину частичного обрушения здания.