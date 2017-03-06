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07:42 (мск), источник: Newslab.ru

«Второй за выходные»: В Красноярском море утонул Audi

Водителя и его пассажира, успевших выбраться на лед, эвакуировали.

На Красноярском водохранилище утонул автомобиль Audi. Этот случай оказался уже вторым за прошедший уик-энд.

Напомним, ранее, в субботу, сотрудникам краевого учреждения «Спасатель» пришлось оказывать помощь рыбакам, чей автомобиль провалился под лед на водохранилище в районе залива Бирюса. Как пояснили в ежедневной сводке спасатели, «Нива» провалилась под лед, но все находившиеся в ней люди успели выбраться. С рыбаками провели профилактическую беседу.

Как оказалось, уговоры не помогли: в воскресенье снова в районе залива Бирюса под лед ушел еще один автомобиль. На этот раз утонула дорогая иномарка Audi. Водителя и его пассажира, успевших выбраться на лед, эвакуировали до подразделения Дивногорского поисково-спасательного отряда.

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