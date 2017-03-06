«Второй за выходные»: В Красноярском море утонул Audi

На Красноярском водохранилище утонул автомобиль Audi. Этот случай оказался уже вторым за прошедший уик-энд.

Напомним, ранее, в субботу, сотрудникам краевого учреждения «Спасатель» пришлось оказывать помощь рыбакам, чей автомобиль провалился под лед на водохранилище в районе залива Бирюса. Как пояснили в ежедневной сводке спасатели, «Нива» провалилась под лед, но все находившиеся в ней люди успели выбраться. С рыбаками провели профилактическую беседу.