«Второй за выходные»: В Красноярском море утонул Audi
Водителя и его пассажира, успевших выбраться на лед, эвакуировали.
Водителя и его пассажира, успевших выбраться на лед, эвакуировали.
На Красноярском водохранилище утонул автомобиль Audi. Этот случай оказался уже вторым за прошедший
Напомним, ранее, в субботу, сотрудникам краевого учреждения «Спасатель» пришлось оказывать помощь рыбакам, чей автомобиль провалился под лед на водохранилище в районе залива Бирюса. Как пояснили в ежедневной сводке спасатели, «Нива» провалилась под лед, но все находившиеся в ней люди успели выбраться. С рыбаками провели профилактическую беседу.
Как оказалось, уговоры не помогли: в воскресенье снова в районе залива Бирюса под лед ушел еще один автомобиль. На этот раз утонула дорогая иномарка Audi. Водителя и его пассажира, успевших выбраться на лед, эвакуировали до подразделения Дивногорского