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07:44 (мск), источник: Вести Приморье

Оперативники ДВОТ перекрыли канал контрабанды наркотиков из Китая

Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Дальневосточной оперативной таможни пресекли преступную деятельность группы лиц, организовавших по предварительному сговору перемещение в международных почтовых отправлениях тяжелых синтетических наркотиков из Китая общей массой 94,73 г.

Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-секретаря Дальневосточной оперативной таможни Татьяну Шичанину.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что организатор преступной группы приобретал наркотические средства, используя глобальную сеть «Интернет». В целях конспирации были подысканы лица, которые за денежное вознаграждение согласились выступить в роли получателей криминальных посылок, сознавая при этом, что идут на преступление.

При проведении оперативно — розыскных мероприятий две международные посылки, поступившие из Китая, были изъяты сотрудниками оперативной таможни. В них оказались полиэтиленовые пакеты без маркировки с кристаллическими веществами белого и розового цвета весом 46,092 и 48,64 грамма.

Проведенным физико-химическим исследованием установлено, что обнаруженные в посылках вещества являются синтетическими наркотическими средствами — производными эфедрона и N-метилэфедрона.

Эти наркотики включены в «Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Фе­дерации» и их ввоз на таможенную территорию Таможенного союза запрещен.

В отношении лиц, которые действовали по предварительному сговору, сотрудниками Дальневосточной оперативной таможни возбуждено два уголовных дела по ч.3 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в крупном размере, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Данные преступления относятся к разряду особо тяжких, и предусматривают суровое наказание — от десяти до двадцати лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

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