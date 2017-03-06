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07:53 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинске начинается суд над виновником ДТП со скорой

Заседания будут выездными — в тюремной больнице, где находится Филин.

Курчатовский райсуд Челябинска сегодня, 6 марта, приступает к рассмотрению по существу уголовного дела о резонансном дорожно-транспортном происшествии с участием машины скорой медицинской помощи, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В октябре 2016 года на Свердловском тракте водитель Honda Civic 1989 года рождения на скорости — по словам очевидцев, около 170 км/ч — влетел в попутно двигавшуюся карету СМП, за рулем которой находился 60-летний мужчина. От столкновения ГАЗ-32214 изменил направление, выехал с дороги и врезался в опору ЛЭП. Водитель скорой и 27-летний фельдшер скончались на месте. Восьмимесячный ребенок умер в реанимации, его 25-летняя мать и 23-летняя медработница доставлены в больницу. Они выжили, но получили серьезные травмы. Виновным в аварии следствие признало водителя иномарки Александра Филина, который также пострадал, проходит лечение в больнице ГУФСИН, там и состоится выездное заседание суда.

«Слушание по существу назначено на 6 марта 2017 года. В судебное заседание вызваны потерпевшие и свидетели по делу», — сообщили в райсуде.

В начале февраля суд принял решение рассматривать дело в отношении Филина в общем порядке, отказав в удовлетворении ходатайства обвиняемого о постановлении приговора в особом порядке, а также продлил ему срок содержания под стражей до конца июля.

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