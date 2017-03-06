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07:54 (мск), источник: Baikal-info.ru

Штраф заплатит ревизор в поезде, ударивший полицейского в Тайшете

В Иркутской области крупный штраф заплатит ревизор по безопасности движения поездов, ударивший сотрудника транспортной полиции.

Тайшетский городской суд признал ревизора по безопасности движения поездов Игоря М. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ. Как сообщает 6 марта 2017 года пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, вечером 2 ноября 2016 года мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения на посадочной платформе ст. Тайшет ВСЖД, где прошёл железнодорожным путям в неустановленном месте. Транспортный полицейский потребовал от него пройти в линейный пункт полиции для составления административного протокола. В ответ Игорь М. ударил полицейского головой в лицо. За совершение преступления суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в 150 тыс. рублей.

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