Штраф заплатит ревизор в поезде, ударивший полицейского в Тайшете
В Иркутской области крупный штраф заплатит ревизор по безопасности движения поездов, ударивший сотрудника транспортной полиции.
В Иркутской области крупный штраф заплатит ревизор по безопасности движения поездов, ударивший сотрудника транспортной полиции.
Тайшетский городской суд признал ревизора по безопасности движения поездов Игоря М. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ. Как сообщает 6 марта 2017 года