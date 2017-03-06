После кесарева сечения и 4-месячной комы девушка умерла в Новосибирске, сообщает «Курьер. Среда. Бердск» со ссылкой на брата погибшей Вячеслава Мирончика.

Официальная причина смерти молодой мамы пока не установлена.

Напомним, в декабре стало известно, что 20-летняя роженица из Бердска Анастасия Ларькина впала в кому после введения антибиотика, на который у девушки была аллергия.

Опасную инъекцию сделали роженице после проведения кесарева сечения, чтобы избежать инфекции. Однако из-за аллергии на препарат у девушки произошла остановка сердца, после которой она пробыла 4 месяца в коме. За новорожденным ребенком ухаживают родители девушки и муж.

В начале марта стало известно, что девушка скончалась.