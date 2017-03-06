В Челябинске на пешеходном переходе насмерть сбили мужчину

Авария произошла ночью в 1 час 15 минут возле дома № 33 по Комсомольскому проспекту.

По предварительным данным, автомобиль «Тойота Марк-2» под управлением 23-летнего челябинца наехал на пострадавшего на нерегулируемом пешеходном переходе.

Неустановленный мужчина в возрасте около 50 лет скончался на месте происшествия. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, устанавливают личность погибшего, а также все обстоятельства и причины случившегося.