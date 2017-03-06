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07:55 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Челябинске на пешеходном переходе насмерть сбили мужчину

ЧЕЛЯБИНСК, 6 марта, РИА ФедералПресс. Вчера, 5 марта, в Курчатовском районе Челябинска насмерть сбили пешехода, рассказали «ФедералПресс» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Авария произошла ночью в 1 час 15 минут возле дома № 33 по Комсомольскому проспекту.

По предварительным данным, автомобиль «Тойота Марк-2» под управлением 23-летнего челябинца наехал на пострадавшего на нерегулируемом пешеходном переходе.

Неустановленный мужчина в возрасте около 50 лет скончался на месте происшествия. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, устанавливают личность погибшего, а также все обстоятельства и причины случившегося.

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